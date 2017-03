Ein Pyjama für zwei ("Lover Come Back") Screwball-Comedy mit Traumpaar Doris Day und Rock Hudson

Nach dem Erfolgshit "Bettgeflüster" (1959) taten sich der damalige Hollywood-Frauenschwarm Rock Hudson und Everybody's Darling, Comedy-Queen Doris Day in einer Liebeskomödie erneut zusammen und begeistern als Konkurrenten in der Werbebranche mit herrlichen Slapstickeinlagen und witzigen Schlagabtäuschen. Bis zum verdienten Happy End gilt es allerdings noch jede Menge Verwechslungen und Missverständnisse aufzuklären.

Doris Day wurde am 3. April 1922 in Cincinnati, Ohio, als Doris Mary Ann Kappelhoff geboren und kann sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin auf eine lange, ereignisreiche Karriere zurückblicken. Ein Oscar war ihr nie vergönnt, für "Bettgeflüster" erhielt sie im Jahre 1960 eine Nominierung als Beste Hauptdarstellerin, verlor allerdings gegen Simone Signoret ("Der Weg nach oben"). Dafür erhielt sie drei Mal den Golden Globe als Beste Filmschauspielerin der Welt ("World Film Favorite - Female") und den Cecil B. DeMille-Award für ihr Lebenswerk im Jahre 1989. Der Star war vier Mal verheiratet und ist Mutter eines Sohnes, der 62-jährig im Jahre 2004 an Krebs verstarb. Mit 89 Jahren kam sie als zweitälteste Künstlerin mit dem Album "My Heart"(2011) an die Spitze der britischen Charts.