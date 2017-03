Fernreisen sind für Menschen die zuckerkrank sind genauso möglich wie für Nicht-Diabetiker. Allerdings bedarf es mehr Vorbereitung. Das nötige Insulin sollte im Handgepäck mitgeführt werden, damit es die richtige Temperatur hat – nicht zu heiß und nicht zu kalt. Die Insulingabe muss an die Zeitverschiebung angepasst werden. Exotische Köstlichkeiten oder sportliche Herausforderungen verändern den Insulinbedarf. Es sollte daher der Blutzuckerspiegel öfter kontrolliert werden als zu Hause. Besonders gut geht das mit neuen Sensoren, die auf die Haut geklebt werden und automatisch messen. Es sollten allerdings immer genügend Reserve Blutzucker-Teststreifen, Pen-Nadeln, Messgeräte und natürlich Insulin mitgenommen werden. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer

Neue Forschung - Künstliche Bauchspeicheldrüse und Zelltherapie

Viele Typ 1 Diabetiker tragen bereits eine moderne Insulinpumpe, die das ständige Piksen in den Bauch erspart. Es gibt auch Messgeräte, die fortlaufend den Zuckerspiegel überwachen. Grazer Wissenschaftler haben jetzt darauf aufbauend eine Art „künstliche Bauchspeicheldrüse“ entwickelt, die gesteuert von einem Smartphone automatisch den Blutzuckerspiegel reguliert. Eine weitere Hoffnung für Diabetiker ist ein Wirkstoff, der Zellen der Bauchspeicheldrüse so umwandeln kann, dass sie Insulin produzieren. Die Substanz ist ein zugelassenes Medikament gegen Malaria. Das beschleunigt die Möglichkeit, dass diese Therapie schon bald an Patienten getestet werden kann.



Gestaltung: Sylvia Unterdorfer