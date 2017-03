Der Bulle von Tölz - Ein Orden für den Mörder

"Ein Orden für den Mörder" - das kann's ja wohl nicht geben, ist Kommissar Benno Berghammer überzeugt, und deshalb zweifelt der "Bulle von Tölz" auch an der Schuld des einzigen Verdächtigen im Mordfall Schnappinger. Immerhin sollte dem vermeintlichen Täter der Bayerische Verdienstorden verliehen werden. Aber Ottfried Fischer ließ sich in den bisherigen Folgen des grandiosen Krimierfolgs nie von der niederbayerischen Prominenz in die Irre führen - und damit fängt er auch diesmal nicht an. Wickbert Wicker, der schon den 14. und 15. TV-Fall des "Alpen-Columbo" in Szene setzte, verfilmte im Jahre 1998 auch Folge 21 der Kult-Serie. Vor der angestammten Ermittlercrew rund um Ottfried Fischer und Katerina Jacob müssen sich diesmal Friedrich von Thun, Lambert Hamel, Michael Lerchenberg, Klaus Guth und Jacques Breuer verantworten. Natürlich auch mit dabei: Ruth Drexel alias Resi Berghammer.