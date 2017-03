ZIB

Schüsse auf Pariser Flughafen, Polizei tötet einen Mann, dazu eine Schaltung nach Paris / Nach dem ersten Besuch von Angela Merkel geht die Suche nach einer gemeinsamen Basis mit Trump weiter / Tote durch Hochwasser und Erdrutsche in Peru / Die irakische Armee rückt weiter in das Zentrum von Mossul vor / Vorschläge, wie die langen Wartezeiten bei MRT Untersuchungen verkürzt werden können / Wieder Panne beim europäischen Navigationssystem „Galileo“ / „Ghost“ – Nachricht von Sam als Musical in Linz