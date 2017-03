Zeit im Bild

Polizei tötet Mann nach Angriff in Pariser Flughafen Orly - dazu eine Liveschaltung nach Paris / US-Präsident Trump stellt nach der Abreise von Angela Merkel neue Forderungen / Die UNO warnt vor einer Hungersnot in weiten Teilen Afrikas / Gegenseitige Blockaden in der Ostukraine / Neue Konflikte in der Koalition um Integrationspaket und Fremdenrecht / Strafverteidiger kritisieren die Strafrechtsnovelle des Justizministers / Vorschläge, wie die langen Wartezeiten bei MRT-Untersuchungen verkürzt werden können / Die Literaturnobelpreisträgerin Alexijewitsch beim Festival „Literatur im Nebel“ / In Schladming finden die Special Olympics statt