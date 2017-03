Eco

Durch die Sendung führt Angelika Ahrens

Kauflust: Österreicher investieren eine Milliarde für Garten und Balkon

Mit Frühlingsbeginn zieht es die Österreicher in die Bau- und Gartenmärkte, in umgerüstete Supermarkt-Abteilungen und Werkzeuggeschäfte. Deutlich mehr als eine Milliarde Euro werden auch heuer wieder in die privaten Grün-Oasen gesteckt. Ob Tulpen und Thujen oder Erde für das Hochbeet, ob eine vollautomatische Sprinkleranlage oder wetterfeste Sitzgarnituren. Beim Geldausgeben für Garten, Terrasse und Balkon liegt Österreich europaweit im Spitzenfeld. Nur die Luxemburger und Holländer kaufen noch mehr als wir. ECO zeigt die Garten-Trends und Neuheiten des Jahres. Ein Bericht von Lisa Lind und Georg Ransmayr