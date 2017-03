heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Brot backen Brot ist voll im Trend! Das merkt man nicht nur an den unzähligen angebotenen Brot- und Gebäcksorten sondern auch daran, dass immer mehr Österreicherinnen und Österreicher selbst beginnen zu backen und Teige zu mischen. Und so findet am Samstag, im Kursalon Hübner in Wien, unter Titel Kruste und Krume ein eigenes Brotfestival statt. Unser Reporter Jan Matejcek hat sich deshalb heute in Backstube begeben und holt sich schon einmal einen Vorgeschmack!

Die Zukunft die wir wollen „Zukunft ist gestaltbar – wir selbst können mehr zu unserer Zukunft beitragen als viele von uns glauben. Die Macht des Einzelnen ist größer als gemeinhin angenommen.“ Das

postuliert Zukunftsforscher und Erziehungswissenschafter Peter Zellmann, Leiter des Instituts für Freizeit-und Tourismusforschung in Wien. In seinem neuen Buch „Die Zukunft, die wir wollen“ leitet Zellmann aus seiner jahrelangen wissenschaftlichen Tätigkeit unter anderem ab, wie sich unsere Gesellschaft entwickeln wird, wie wir in Zukunft arbeiten, alt werden und wie sich Familie, Freizeit und unsere Werte verändern werden.

heute schöner Bei uns hat sich eine Dame aus der Steiermark gemeldet, die ihre Schwiegertochter in „heute schöner“ umstylen lassen wollte. Eine solche Anfrage hatten wir noch nie, natürlich wollten wir die beiden kennenlernen.

Backen: Marille - Mohndessert In unserer Backstube gibt es heute anlässlich des "Tag des Mohns" etwas mit Mohn. Konditormeister Thomas Hagmann aus Krems macht heute ein Marille-Mohn-Dessert für uns.

Ursula Poznanskis neues Buch Zum vierten Mal darf Ermittlerin Beatrice Kaspary auf Mörderjagd gehen. Wo ihre Erfinderin, Erfolgsautorin Ursula Poznanski, ihre Ideen hernimmt, hat sie uns bei einem Spaziergang durch ihren Nachbarort, dem niederösterreichische Perchtoldsdorf verraten.



Buchtipp: "Schatten" Thriller

Ursula Poznanski

Verlag: Wunderlich

Inge Prader „Fashion & More“ Vernissage Star- und Modefotografin gewährt Einblicke in ihre Modefotografie – und das nicht nur den „Fashionistas“. „heute leben“ berichtet von der Vernissage.

Society: Isabella Großschopf Bei unserer Societyexpertin Isabella Großschopf sind heute Ben Afflecks Alkoholsucht, die englischen Prinzen William & Harry und Kendall Jenner Thema.

Neues Album von Roger Cicero Am 24. März 2016 ist der deutsche Sänger Roger Cicero im Alter von nur 45 Jahren völlig unerwartet verstorben. Heute ist mit "Glück ist leicht" ein Best of Album mit Werken des Ausnahmekünstlers erschienen. Darauf enthalten ist auch der bisher unveröffentlichte Titel "Eine Nummer zu groß". Freunde und Weggefährten erinnern sich an Roger Cicero, der ein großer war.

Stargast: Kurt Palm Er ist ein Freigeist, Filmemacher und Autor: Kurt Palm. Der Oberösterreicher, der sich selbst als sturen Hund bezeichnet, inzenierte u. a. die legendäre "Nette Leit Show" mit Hermes Phettberg. Vor Kurzem ist sein neuer Roman "Strandbadrevolution" erschienen. Wir haben den Autor in seinem Grätzel in Wien besucht.



Buchtipp: Strandbad Revolution, Deuticke Verlag