Universum History Die größten Rätsel der Geschichte: Der Vampir von Venedig

Vampirlegenden aus der Lagunenstadt

Die Spuren des „Vampirs von Venedig“ wurden erst vor wenigen Jahren von Medizinhistorikern in einem Massengrab von Pestopfern aus dem 16. Jahrhundert entdeckt. Es ist ein Fund, der sofort Rätsel aufgibt: ein menschlicher Schädel mit einem Stein im Mund. Nach zeitgenössischen Quellen wurden in Venedig auf diese Weise Vampire bekämpft, indem man ihnen Steine in den Mund rammte, um ihren Durst nach Blut zu stoppen. Ist das Zufall oder ein Hinweis auf den realen Hintergrund von Vampirlegenden? Mit Hilfe von moderner Gerichtsmedizin macht sich der italienische Anthropologe Matteo Borrini an die Untersuchung der sterblichen Überreste.



Schauplatz der Spurensuche ist Venedig. Die Lagunenstadt ist im 16. Jahrhundert eines der wichtigsten Handelszentren Europas und der Welt. Geschäftsleute aus fernen, exotischen Ländern machen die Stadt zu einer pulsierenden Metropole. Im Jahre 1575 ändert sich das schlagartig – binnen weniger Monate stirbt rund ein Viertel der Stadtbevölkerung an den Folgen der Pest. Für die Menschen mit dem Wissensstand des 16. Jahrhunderts ist das Massensterben vollkommen unerklärlich. Was hinter dem Schwarzen Tod steckt, bleibt für sie mysteriös, auch weil die Opfer der Seuche nach ihrem Tod seltsame Anzeichen von Leben zeigen – Beschreibungen aus historischen Quellen liefern wichtige Puzzlestücke für die Lösung dieses Historienkrimis um den Fall des „Vampirs von Venedig“.