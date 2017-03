Die Barbara Karlich Show Früh gefreit, nie bereut?

Manche meinen, etwas zu verpassen, wenn sie sich zu früh binden. Auch werde man mit zunehmendem Alter reifer und toleranter, was die Chancen für eine glückliche Partnerschaft erhöhe. Andere sehen Vorteile darin jung zu heiraten: Man macht ähnliche Erfahrungen, entwickelt sich miteinander und blickt später auf viele gemeinsame Erinnerungen zurück.

möchte ihren ebenfalls 22-jährigen Verlobten Markus so schnell wie möglich heiraten und sieht darin nur Vorteile: "Zum Beispiel macht man alle Erfahrungen gemeinsam – und das kann zusammenschweißen." Markus und Sarah sind erst seit über einem Jahr ein Paar, aber Sarah ist sich ihrer Liebe sicher und sagt: "Wozu sollten wir warten? Wir sind auch beide Scheidungskinder und haben daraus gelernt, dass eine Beziehung wichtiger ist als alles andere." Sarah und Markus haben auch schon Pläne für die Zeit nach der Hochzeit: "Wir wollen eine glückliche Familie sein und dazu gehören auch Kinder."

Walter, 57, Verkaufsleiter aus Wien,

hat früh gefreit und es bereut. "Ich habe mit 24 Jahren das erste Mal geheiratet. Da hat man noch gar keine Erfahrung im Leben und ist voller Träume. Dann merkt man aber, das Leben sieht in Wirklichkeit ganz anders aus." Nach einem Jahr war Walter wieder geschieden. Drei Jahre später folgte Ehe Nummer zwei, die immerhin neun Jahre hielt. "Bis zu einem gewissen Maß soll man sich ausleben", erläutert Walter die Ursachen seiner gescheiterten Ehen. So appelliert Walter an alle jungen heiratswilligen Paare: "Wartet, lasst euch Zeit, macht eure Lebenserfahrung. Es gibt zwar keine Garantie, dass es später besser klappt, aber die Aussichten sind besser."