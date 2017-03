Wege zum Glück Kapitel 282

Es ist wie verhext. Beinahe alles, was heute angepackt wird, läuft schief. Während sich Nina und Ben allmählich näher kommen, torpediert ein Störenfried Koljas Bemühen, in Liebesangelegenheiten an frühere Zeiten anzuknüpfen. Viktoria zieht bei einem Kompetenzgerangel mit Daniel den Kürzeren. Und Patrizia hat Ärger mit einem aufdringlichen Gast. Ausgerechnet Hagen scheint an diesem Tag über sich hinauszuwachsen. Heldenhaft nimmt er die bedrängte Patrizia in Schutz.



Koproduktion ZDF/ORF