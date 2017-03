Am Schauplatz Alt und arm?

Etwa der ehemalige Industriearbeiter, der mit 53 Jahren in Pension geschickt wurde und bereits 33 Jahre seine Rente kassiert. Die Menschen werden immer älter und damit eine nicht mehr bewältigbare Last für das österreichische Pensionssystem. Wovon also künftig leben im Alter und wofür muss die Pension überhaupt reichen?

Robert Gordon hat versucht herauszufinden, was an den düsteren Prognosen dran ist, wie lange die Jungen für ihre Altersvorsorge arbeiten müssen und was die Alternativen zur staatlichen Pensionsversicherung wert sind. Und er hat mit Pensionisten darüber gesprochen, was wirklich zählt im Alter. Denn, wie so oft im Leben, ist auch im Ruhestand das Geld alleine längst nicht alles.