heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Den Reiseärger von Konsumentinnen und Konsumenten hat die Arbeiterkammer Wien analysiert und dabei festgestellt, dass jede dritte Beschwerde Flugverschiebungen, -verspätungen, oder -annulierungen betrifft. Herbert Ledolter aus Kapfenberg hat sich mit seinem Verdruss über die Lufthansa an die AK Steiermark gewandt: Die Fluglinie habe seine Notsituation schamlos ausgenützt, sagt er. Um von Venezuela zurück nach Österreich zu kommen, musste er drei Tickets zusätzlich kaufen. Andrea Ferstel brichtet über die teure Flugreise.

Überall wo bezahlt werden muss, ist die Registrierkasse Pflicht und man bekommt eine Rechnung in die Hand gedrückt. Grundsätzlich gilt die Kassenpflicht für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 15.000 Euro und Barumsätzen von mehr als 7500 Euro. Bis Ende März müssen die Registrierkassen nun auch manipulationssicher gemacht werden. Alle bisher verwendeten Registrierkassen benötigen ein Update auf die Vorschriften der Registrierkassen-Sicherheitsverordnung (RKSV) und zusätzlich brauchen alle Unternehmen eine oder mehrere Signaturerstellungseinheiten (Registrierkassen-Chip). Was das genau für Kleinunternehmer bedeutet, das hat sich Markus Waibel angesehen.

Geschäfte mit Herz

Das Greißlersterben schreitet weiter voran - in der Stadt, wie am Land. Supermarktketten, Bau- und Drogeriemärkte verdrängen nach und nach oft alteingesessene Kleinstbetriebe, die manchmal sogar eine Jahrhunderte lange Familientradition haben. Viele mussten aufgegeben, aber einige lassen sich so leicht nicht unterkriegen. Andrea Frey hat sich auf die Suche nach solchen Relikten des Einzelhandels gemacht. Den Anfang macht ein Eisenwarenhändler, bei dem unter anderem Schrauben noch einzeln verkauft werden.