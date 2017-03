heute leben

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Unter dem Titel „Die Unbezahlbaren“ möchten wir Ihnen hier bei uns ab heute jeden Donnerstag Menschen vorstellen, die unentgeltlich Großes leisten. Stille Helden sozusagen, die sich ehrenamtlich um andere Menschen kümmern. Heute besucht unsere Kollegin Elisabeth Engstler das Pensionistenwohnhaus in Oberwaltersdorf. Seit 13 Jahren kümmert sich dort Sabine Marhann ehrenamtlich um ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Haus Helene Pfarrgasse 18 2522 Oberwaltersdorf 02253/ 58172

Special Olympics

Gestern wurden am Heldenberg in Niederösterreich drei Special Olympics Delegationen empfangen – Teams aus Bahrein, Jamaika und aus dem Kosovo. Die Special Olympics World Winter Games finden heuer zurzeit ja in der Steiermark statt. Wenn die Sportler gerade keine Bewerbe haben werden sie dennoch auf Trab gehalten, im wahrsten Sinn des Wortes.