STÖCKL.

Diesmal in STÖCKL. zu Gast: Der durchaus umstrittene Jäger von Außerirdischen und Beststeller-Autor Erich von Däniken. Der ehemalige Hoteldirektor entdeckte seine Leidenschaft zum Übersinnlichen erst relativ spät. Doch mit seinen gewagten Thesen über die Wiederkehr der Außerirdischen auf die Erde, verkaufte er über 63 Millionen Bücher. Von seinen Fans geliebt, von seinen Kritikern als Träumer oder gar Scharlatan abgetan: Wie tickt der 81-jährige Schweizer, der noch immer unermüdlich auf Vortragsreisen und Expeditionen unterwegs ist?



Musicalstar Uwe Kröger hat derzeit mit ganz irdischen Probleme zu kämpfen: Nach einem Sanierungsverfahren, muss er um seine Schulden zu tilgen, seinen Lebensstil drastisch verändern. Wie geht es dem 52-Jährigen jetzt und mit welchen Herausforderungen hat er zu kämpfen?



Voodoo Jürgens feierte 2016 seinen Durchbruch als Wiener Dialektsänger. Seine Lieder widmet er den Außenseitern, den Kleinkriminellen und den Gestrauchelten. Worüber er singt, ist ihm selbst nicht ganz fremd: Als gescheiterter Konditorlehrling und Friedhofsgärtner verbrachte er vor seiner Musikkarriere viel Zeit in zwielichtigen Spelunken zwischen Zuhältern und Preisboxern.



Aus einer ganz anderen Welt kommt Eveline Wild, die als Konditorweltmeisterin und Chocolatier bereits in mehreren Spitzenlokalen gearbeitet hat. Das Erfolgsrezept der gebürtigen Tirolerin: Keine Angst vor Fett und Zucker – die Dosis macht das Gift!