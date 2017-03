Die Barbara Karlich Show Wer erfolgreich sein will, darf keine Schwäche zeigen

Erfolg wird in unserer Gesellschaft häufig mit einem anerkannten Beruf, entsprechend hohem Einkommen und diversen luxuriösen Statussymbolen verbunden. Doch diese Dinge bedeuten nicht notwendiger Weise, dass man Erfolg hat beim Versuch ein erfülltes, zufriedenes Leben zu führen.

Horst, 33, Vermögensberater aus Wien,

hat sich schon immer damit beschäftigt, erfolgreich zu sein und viel Geld zu verdienen. "Die heutige Gesellschaft ist verweichlicht", sagt er. "Wer seine Ziele konsequent verfolgt, der ist auch erfolgreich. Man muss dafür aber auch etwas leisten und darf keine Schwächen zulassen." Er selbst hat seinen Arbeitsalltag so organisiert, dass er den Vormittag am Golfplatz oder am Mountainbike verbringen kann und nachmittags arbeitet. "Es ist alles eine Sache der Organisation. Auch privat muss man nur einen guten Plan haben, dann klappt das auch mit Kind und Freundin."