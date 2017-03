Erstmals seit dem Brand auf seinem Grundstück kommt Tobias wieder mit Patrizia in Kontakt. Er hat die Krise offenbar gut überstanden, während Patrizia weiterhin von Albträumen gemartert wird. Ein Rückfall in alte Gewohnheiten zeichnet sich ab. Bei einer Herzensangelegenheit will Lilly dem verzweifelten Kolja aus der Patsche helfen. Sie spielt für ihn den Liebesboten.



Koproduktion ZDF/ORF

Hauptdarsteller Susanne Gärtner (Julia Gravenberg)

Roman Rossa (Daniel Gravenberg)

Holger Christian Gotha (Frederik Gravenberg)

Mareile Bettina Moeller (Viktoria van Weyden)

Isa Jank (Annabelle van Weyden)

Hubertus Grimm (Ben Petersen)

Gisa Zach (Nina Bergmann)

Anton Nouri (Andreas Mertens)

Regie Axel Hannemann

Walter A. Franke