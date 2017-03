heute leben

Sicher Radfahren | Wirtschaft: Privatkonkurs | Feuerzeugklinik | Mag. Sonja Burghard | Max von Thun & Franziska Weisz | Backstage "Ich bin ok" | Frühlingsmode für Frauen mit Rundungen | Lukas Resetarits „70er“ Premiere | Stargast: Felix Mitterer

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Sicher Radfahren Eine Wiener Radfahrerin hat für Schlagzeilen gesorgt! Diese Dame hat während der Fahrt telefoniert. Die Aufforderung, durch einen Fahrradpolizisten, anzuhalten soll die Radlerin ignoriert haben. Kurz - die Geschichte gipfelte darin, dass die Radfahrerin vorübergehend festgenommen wurde. Das hat unser Reporter Jan Matejcek zum Anlass genommen die Straßenverkehrsordnung die Radfahrer betreffend genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wirtschaft: Privatkonkurs Immer wieder tappen Menschen in die Schuldenfalle. Übertriebener Lebensstandard, eine missglückte Geschäftsidee oder die Scheidung - all das kann dazu führen, dass man plötzlich mittellos da steht. Über einen Privatkonkurs kann man die Schulden los werden. Dieser Privatkonkurs soll erleichtert werden. Ein entsprechendes Gesetz ist gerade in Ausarbeitung und zu dem Thema spricht heute Leiter der ZIB-Wirtschaftsredaktion, Christoph Varga.

Feuerzeugklinik In unserer schnelllebigen Zeit ist vieles von vorn herein zum Wegwerfen verurteilt, wie das Wegwerffeuerzeug. Doch das muss nicht so sein. Es gibt auch Menschen, die sich dieser Dinge annehmen und wieder funktionsfähig machen. Auch Feuerzeuge werden noch repariert, vor allem dann wenn es sich um alte Erbstücke handelt.

Mag. Sonja Burghard Eisen ist nicht nur das 4. häufigste Element auf der Erde, Eisen spielt eine wichtige Rolle bei Sauerstoffversorgung des Menschen. Haben wir zu wenig Eisen im Blut, fühlen wir uns müde und energielos und das ist auch das heutige Thema für unsere Apothekerin Mag.a Sonja Burghard.

Franziska Weisz & Max von Thun Ein österreichischer, mit der Romy ausgezeichneter Publikumserfolg geht in die nächste Runde. Nach "Die Fremde im Dorf" und "Ein Geheimnis im Dorf" setzt jetzt im dritten Teil der Heimatserie eine "Treibjagd im Dorf" ein. Franziska Weisz und Max von Thun stehen wieder gemeinsam vor der Kamera, diesmal als Ehepaar. Und so viel sei verraten: es wird kein entspannter Honeymoon für die Beiden.



Programmtipp: "Treibjagd im Dorf", 22. März 2017 um 20 Uhr 15, ORF 2

Backstage "Ich bin ok" Die Tänzer/Innen des Vereins „Ich bin ok“ eröffnen mit dem Ballett der Wiener Staatsoper die Special Olympics (am 18.3. in Schladming) – „heute leben“ ist bei den Proben Backstage dabei.

Frühlingsmode für Frauen mit Rundungen Mode für Frauen mit Rundungen zeigt uns heute unsere Mode-Expertin aus Tirol Andrea Bhatti.

Lukas Resetarits „70er“ Premiere Im Oktober 2017 ist es denn endlich soweit: Resetarits tritt in der Club der 70er ein und bleibt somit, laut WHO, ein „Älterer Mensch“. Werbetexter und ‚Sprachverhunzer‘ würden ihn wohl „Golden Ager“, „Best Ager“ oder „Silver Surfer“ nennen, solang man ihn noch zum Konsum verführen kann. Weit interessanter ist die Tatsache, dass er bald 40 Jahre Solokabarett macht. Und der Titel „70er“ bezieht sich auch auf eine politische Epoche des Aufbruchs in Österreich. „heute leben“ berichtet von der Premiere

Stargast: Felix Mitterer Einen Tag vor der Premiere seines neuen Stücks „Galapagos“ an der Josefstadt besucht uns Kult-Autor Felix Mitterer im "heute leben" Studio.