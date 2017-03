Autofocus Assistenzsysteme im Test - darüber spricht die Welt

Die Zukunft der Mobilität, so wollte man uns in den 60er Jahren weiß machen, sind selbstfahrende und denkende Autos. Doch die Realisierung stellte sich als schwieriger heraus als gedacht. Jetzt, fast 60 Jahre später, sind teilautonome Fahrzeuge bereits fester Bestandteil des Straßenbildes. Automatisiertes Einparken oder das selbsttätige dahingleiten im Stop & Go Verkehr gehört zur Serienausstattung moderner Autos. Autofocus testet die Assistenzsysteme und reizt deren Grenzen aus.