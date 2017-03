Sturm der Liebe Teil 2647

Clara und Adrian bilden ein perfektes Team. Kein Wunder also, dass Clara eine Zusammenarbeit mit ihm anstrebt. Weil Adrian aber viel zu verliebt in Clara ist, um ihre Nähe zu ertragen, verweigert er unter einem Vorwand seine Unterstützung. Beatrice startet einen weiteren Versuch, Friedrich zurückzuerobern. Sogar auf ihre Anteile am Fürstenhof würde sie ihm zuliebe verzichten. Indes steht Nataschas Affäre mit Nils kurz vor der Aufdeckung. Eine Schlüsselrolle spielt dabei ein markantes Parfum namens ‚Cato'.