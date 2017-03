Zeit im Bild

Niederlande wählen Parlament – Wahlbeteiligung höher als beim letzten Mal. Dazu eine Schaltung nach Den Haag / Außenminister Kurz hält einen EU-Beitritt der Türkei für undenkbar / Obwohl die Justiz gegen Francois Fillon ermittelt, will er an seiner Kandidatur festhalten / Der Volkskongress in Peking ist heute zu Ende gegangen / Die Regierung will die Lehrlingsausbildung verstärkt fördern / Neues Soloprogramm von Lukas Resetarits / Wertvolle gestohlene Gemälde konnten in Wien sichergestellt werden / Lawinenabgang in Tirol – vier Tote am Jochgrubenkopf