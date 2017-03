kreuz und quer Tausend Jahre Einfachheit - Die Benediktinerinnen von Girona

Im katalonischen Girona ändern sich manche Dinge nur sehr langsam - besonders im mittelalterlichen Kloster der Benediktinerinnen von St. Daniel. Seit genau tausend Jahren gibt es das Kloster dort und aus diesem ganz besonderen Anlass haben die Benediktinerinnen die Pforten von St. Daniel geöffnet und gewähren einen Einblick in ihren Tagesablauf. Auch im 21. Jahrhundert hat sich die "Work-Life-Balance" und das einfache Leben der Nonnen praktisch nicht verändert. Alles läuft in seinen Grundzügen so ab, wie schon seit vielen Jahrhunderten. Diese einfühlsame Dokumentation zeigt eine Parallelwelt, an der nur wenige Menschen teilhaben.

Ein Film von Pere Solés und David Gimbernat

Deutsche Bearbeitung: Margarita Pribyl