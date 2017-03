heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Aus für Quick-Bezahlsystem

Das Quick-Bezahlsystem verschwindet vom österreichischen Markt und wird endgültig mit 31.07.2017 eingestellt. Die Mitte der 90er-Jahre in Österreich eingeführte "elektronische Geldbörse Quick" wird vorwiegend für Kleinbeträge eingesetzt, neben Geschäften etwa auch an Zigaretten- und Getränke- und Snackautomaten.

Grund für die Einstellung sei die flächendeckende Ausstattung der Bankomatkarten mit NFC-Technik.

Quick auf der Maestro Bankomatkarte kann noch bis Ende 2017 an jedem Bankomaten gegen das eigene Konto entladen werden.