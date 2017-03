heute leben

Was tun gegen Bettwanzen? | Türkei und Europa | Schloss Ebenthal | Kochen: Pikantes MOHNNUDELPFANDL | Weinraritäten | Universum: Lungau – Wildnis im Herzen der Tauern | Pilates nach Bandscheibenvorfall | Joesi Prokopetz: „Vollpension“ Premiere | Stargäste: Spritbuam | Wolfram Pirchner: "Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich"

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Was tun gegen Bettwanzen? Dass jemand sich freiwillig in einem Gefängnis einschleicht und sich dort auch noch pudelwohl fühlt ist ungewöhnlich. Doch die Geschichte lässt sich leicht aufklären: Bei den ungebetenen Gästen handelt es sich um Bettwanzen, bei besagtem Quartier um die Justizanstalt Stein. Die Schädlingsbekämpfer sind im Einsatz. Und mit so einem war unser Reporter Jan Matejcek heute unterwegs - Nicht im Gefängnis aber in einem befallenen Schlafzimmer.

Türkei und Europa In der gestrigen ZIB 2 sprach sich Bundeskanzler Christian Kern für ein Verbot von Wahlkampf- Auftritten türkischer Politiker in Österreich aus. In Sachen österreichisch-türkischer Doppelstaatsbürgerschaften sei dies kein "haltbarer Zustand". Welche Auswirkungen - österreichisch, diplomatisch aber auch gesamteuropäisch der Streit mit der Türkei wird uns unser ZIB-Auslandchef Andreas Pfeifer erläutern.

Schloss Ebenthal Schloss Ebenthal liegt eine knappe Autostunde von Wien entfernt, dort, wo Rudolf von Habsburg in der Schlacht auf dem Marchfeld 1278 siegreich gegen den Böhmenkönig Ottokar gewesen ist und dadurch zu einem guten Teil das künftige Weltreich begründete. Es ist ein Barockschloss, das nicht unbedeutende Akzente in der europäischen Geschichtsschreibung setzte und eine interessante kulturhistorische Bedeutung besitzt. Ein wirklicher Mäzen hat das Bauwerk vor dem Verfall gerettet und fachärztlich, im wahrsten Sinn des Wortes, reanimiert.

Kochen: Pikantes MOHNNUDELPFANDL Wir befinden uns mitten in der Fastenzeit und da gibt es auch bei uns Speisen ohne Fleisch. Beliebt sind da Klassiker, wie Mohnnudeln. Doch die müssen nicht immer süß serviert werden. Mohnwirtin Rosemarie Neuwiesinger aus Armschlag macht heute eine pikante Variante.

Weinraritäten Junger oder gereifter Wein, das sorgt bei Weinkennern immer wieder für Diskussion. Doch beides hat seine Berechtigung. Es gibt eben Weine, die seitens der Winzer so gekeltert werden, dass sie lange im Keller und danach noch in der Flasche reifen sollen. Ist der Reifezeitpunkt da, versprechen sie dann einen besonderen Genuss. Wir haben zwei Wein-Enthusiasten besucht, die diese Erfahrung gerne mit anderen teilen.



„Trinkreif“

Hr. Markus Inzinger

T: 0699-10365611

E: info@trinkreif.at

Universum: Lungau – Wildnis im Herzen der Tauern Im Südosten des Bundeslandes Salzburg kann der Lungau mit einem vielfältigen Stück unberührter Natur aufwarten. Das Hochplateau im innerösterreichischen Grenzland zur Steiermark und nach Kärnten ist aber nicht nur eindrucksvolle Bergkulisse sondern auch Lebensraum einiger tierischer Überlebenskünstler.



Programmtipp: Universum: Lungau – Wildnis im Herzen der Tauern, heute 20:15 Uhr, ORF 2

Pilates nach Bandscheibenvorfall Physiotherapie und Pilates - auf den ersten Blick haben diese beiden wenig miteinander zu tun. Tatsächlich können sich physiotherapeutische Maßnahmen und vorsichtiger Aufbau der Stützmuskulatur durch Pilatesübungen gut ergänzen. Das beweisen Pilatestrainerin Ruth Biber und Physiotherapeutin Katharina Huemer - frei nach dem Motto: Pilates trifft Physiotherapie.

Joesi Prokopetz: „Vollpension“ Premiere Joesi Prokopetz geht am 13.03.2017 präzise an seinem 65. Geburtstag in Pension, bezieht Rente, geht ins Ausgedinge, zehrt vom Altenteil. Aber Prokopetz muss ja nicht. Nein, er möchte. Nach über 40 Jahren in der „Branche“, wie man gerne sagt, möchte er weiter tun. Ein wenig schaumgebremst vielleicht, im Sinne von „Ich brauch nicht mehr auf jedem Misthaufen spielen“, macht er, tut er und strudelt sich ab.

Und hat ein Programm zusammengestellt, das naturgemäß ein Rückblick ist, aber kein Blick zurück im Zorn. Ein Blick zurück nach vorn, wie der Untertitel ja explizit sagt. „heute leben“ berichtet von der Premiere.

Stargäste: Die Spritbuam Was machen ehemalige Sängerknaben, wenn sie aus dem Choralter heraus gewachsen sind? Sie gründen eine Band. Aber was für eine! Die Spritbuam verbinden volkstümliche Klänge mit Wiener Wortwitz und steigen dabei richtig aufs Gas mit Quetsch'n, Gitarre und der ominösen "Spritmaschin". Heute sind sie mit einem Wienerlied der neuen Art: "Der Herr Kurt!" im "heute leben" Studio.

Wolfram Pirchner: "Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich" Einen großen Auftritt hatte übrigens heute auch unser Kollege Wolfram Pirchner! er hat nämlich heute Mittag im Landhaus in St. Pölten das "Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich" überreicht bekommen!

Wir freuen uns mit ihm und gratulieren herzlich!