Akte Grüninger

Eindrucksvoll verfilmte Schicksalsgeschichte nach wahren Begebenheiten. Paul Grüningers Zivilcourage ist es zu verdanken, dass über 3000 flüchtende Juden aus Österreich und Deutschland trotz geschlossener Grenzen und Visumspflicht 1938 noch rettende Aufnahme in der Schweiz gefunden haben. Maximilian Simonischek ('Der Verdingbub') soll als Beamter der Fremdenpolizei den illegalen Vorkommnissen in der Gemeinde Diepoldsau auf den Grund gehen und diesen ein Ende setzen.



Schweiz, 1938. Seit dem Anschluss Österreichs werden die Flüchtlingsströme aus Hitler-Deutschland immer stärker. Im Kanton St. Gallen erfahren die Einwanderer durch Polizeikommandant Paul Grüninger und Sidney Dreyfuss von der israelitischen Flüchtlingshilfe Unterstützung. Als im August die Visumspflicht eingeführt wird, setzt sich Grüninger darüber hinweg und verschafft den Hilfesuchenden gefälschte Dokumente. Die Zunahme der Flüchtlinge in der Gemeinde Diepoldsau bleibt nicht unbemerkt. Robert Frei, Beamter der Fremdenpolizei, wird von höchster Stelle beauftragt, deren Ursachen zu klären.

(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)