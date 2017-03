Grand Hotel Belens Entscheidung

Während Cisnero fürs Erste fliehen kann, erlangt Alicia ihre Freiheit zurück und bekennt sich endlich offen zu Julio. Kommissar Ayala gibt Diego zu verstehen, dass sein falsches Spiel aufgeflogen ist. Sobald ihm handfeste Beweise vorliegen, will er Diego verhaften. Doch so weit kommt es nicht. Im Hotel geht die Cholera um und Diego erkrankt als einer der ersten. Gegen alle Vernunft weigert sich Doña Teresa, das Hotel unter Quarantäne zu stellen. Indes tappt Belén in eine Falle, aus der sie kein Entkommen sieht.