kreuz und quer Neues aus der Pfarre

Am 19. März wird in Österreichs römisch-katholischen Pfarren der neue Pfarrgemeinderat gewählt: engagierte Frauen, Männer, Jugendliche, die in den kommenden fünf Jahren das Pfarrleben aktiv mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Wie funktioniert Pfarre heute? Wozu brauchen Menschen Pfarre überhaupt? Warum engagieren sich Frauen und Männer ehrenamtlich in der Kirche? Und: Wie sieht die Pfarre der Zukunft aus, wenn es immer weniger Priester gibt? kreuz&quer hat sich im Pfarrverband Graz-St.Leonhard/Ragnitz/Kroisbach umgesehen und nachgefragt.