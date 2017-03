Zeit im Bild

Weiter Uneinigkeit über Auftrittsverbot in der Regierung / Die Doppelstaatsbürgerschaften sollen nun stärker überprüft werden / Der Europäische Gerichtshof erlaubt ein Kopftuchverbot im Job / Die Niederlande wählen morgen ein neues Parlament - dazu eine Live-Schaltung nach Den Haag / Eurofighter-Untersuchungs-Ausschuss wurde heute beschlossen / Die Bundeswettbewerbsbehörde will die Liftkartenpreise in größeren Skigebieten prüfen / „The Salesman“ – Oscar-Preisträger als bester ausländischer Film – läuft diese Woche in Österreich an