Seitenblicke

Seit gestern sind sie bekannt, die diesjährigen Nominierten für die 28. Romy-Gala. Die findet auch heuer wieder in der Hofburg statt und wird im ORF live zeitversetzt zu sehen sein. Bis zum 22. April ist freilich noch ein wenig Zeit, gevotet kann aber ab sofort werden. Wer zu den glücklichen Nominierten zählt, wer moderiert und was heuer neu ist: wir haben die Infos.

*John Malkovich in Wien

Besuch aus Hollywood im Wiener Konzerthaus. Star John Malkovich tritt in "Just Call Me God: A dictator's final speech" an, wir hatten Gelegenheit, mit dem Spezialisten für ganz spezielle Rollen zu sprechen.