heute konkret

Durch die Sendung führt Martina Rupp

Weltverbrauchertag

Nicht klar deklartierte Preise, unübersichtliche Handy oder Versichererungsverträge, überteuerte Handwerkerrechungen oder Abzocke beim Onlineshopping - das sind die größten Ärgernisse der Verbraucher.

Mitte März wird weltweit der Weltverbrauchertag begangen, es ist ein internationaler Aktionstag, an dem Verbraucherorganisationen auf die Rechte der Konsumenten aufmerksam machen. So auch der Verein für Konsumenteninformation, der heute berichtet, was uns Konsumenten am meisten auf die Nerven geht.