Obstbaumschnitt Bei so einem Wetter wie heute und nach dem langen Winter da juckt es alle Freizeitgärtnerinnen und Gärtner förmlich in den Fingern. Neben dem säen gilt es jetzt auch die Vorbereitungen für eine gute Ernte zu treffen! Wir sprechen vom Obstbaumschnitt! Unser Reporter Jan Matejcek hat sich heute unter die Apfelbäume begeben und erkundigt warum der Obstbaumschnitt so wichtig ist.

4 Jahre Papst Franziskus Zum vierten Mal jährt sich am 13.3. die Wahl von Papst Franziskus. Und seit seinem Amtsantritt wird er nicht müde, Reformen in der katholischen Kirche durchzusetzen oder anzustoßen. In einem großen Interview mit der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“ denkt der Papst nun laut darüber nach, ob „Viri probati“, verheiratete, erprobte Männer, unter bestimmten Bedingungen Priester werden könnten. Wir sprechen darüber live im Studio mit dem Pastoraltheologen Prof. Paul Zulehner.

Eröffnung Maria Theresien Jahr Morgen Abend wird die größte Ausstellung dieses Jahres eröffnet: zum 300. Geburtstag von Maria Theresia sind die Wagenburg in Schönbrunn, das Hofmobiliendepot in der Andreasgasse und die beiden Marchfeldschlösser Niederweiden und Hof die auserwählten Ausstellungsorte. Wir haben gestern ein wenig den Vorhang zu dieser eindrucksvollen Retrospektive für eine der bedeutendsten Frauen der Weltgeschichte schon vorab etwas zur Seite gezogen.

Fassadenlesen in Eisenstadt In Hausfassaden kann man lesen wie in Gesichtern. Das versucht der Architekt Klaus-Jürgen Bauer Interessierten bei Stadtspaziergängen in Wien und Eisenstadt zu vermitteln. Uns hat er seiner Heimatstadt gezeigt.

Medizin: Lidrandentzündung Gerötete, juckende, brennende, geschwollene und nach dem Aufwachen meist verklebte Augenlider sind eindeutige Symptome, die auf eine Lidrandentzündung hinweisen. Tritt sie akut auf und wird behandelt, kann man davon ausgehen, dass nach einigen Wochen die Beschwerden abgeklungen sein werden. Wird sie allerdings chronisch, ist sie nicht mehr heilbar und kann zu einer dauerhaften Veränderung des Augenlids führen. Deshalb sollte man, bei den genannten Beschwerden, in jedem Fall einen Arzt aufsuchen. Die Ursachen der Erkrankung sind vielfältig; eine der häufigsten ist eine Infektion mit Bakterien. Über die Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten spricht Univ. Prof. Dr. Siegfried Meryn in heute leben.

Elisabeth besucht die Dancing Stars: Monica Weinzettl Es wird Ernst mit den Vorbereitungen für die ORF-Unterhaltungsshow „Dancing Stars“. Mittlerweile hat die heiße Phase begonnen. Und das bedeutet: Kostümproben und Tanztraining. Unsere Dancing Star-Expertin Elisabeth Engstler hat Monica Weinzettl ins ORF Zentrum begleitet.

Richtige Pflege von Daunen Unser Reinigungsfachmann Walter Imp spricht über die richtige Pflege von Daunen.

Shlomit Butbul: Es ist was es ist - Liebestöne nach Erich Fried "Es ist was es ist, sagt die Liebe" - das ist wohl das bekannteste Gedicht von Erich Fried. Rund um dieses Gedicht hat die Schauspielerin und Sängerin Shlomit Butbul ein musikalisches Theaterstück über die Liebe konzipiert. Gestern Abend hatte das Einpersonen-Stück im Odeon Theater in Wien umjubelte Premiere.

Stargast: Doris Knecht Die Kolumnistin und Autorin Doris Knecht bringt einen neuen Roman heraus. „Alles über Beziehungen“ versetzt sie sich in die Rolle eines fast 50 jährigen, der 2 Ex-Frauen, eine Lebenspartnerin und mehrere Kinder hat. Was Doris Knecht genau an diesem Stoff so interessant findet, erzählt sie uns heute in heute leben.



