Schlosshotel Orth Erzfreunde

Weinheim und Knapp, die Grandseigneure der Confiserie, sollen im Schlosshotel einen Vortrag halten. Aber sie sind seit Jahr und Tag zerstritten... In der Unterschlagungsgeschichte steht es Aussage gegen Aussage. Carla will, dass Vinzenz Iris' Verteidigung übernimmt und sie so manipuliert, dass Felix als Schuldiger da steht. Lilos Blutwerte bessern sich, aber sie kämpft mit einer Depression. Max und Hannes bereiten eine Überraschung vor, für die sie Felix' Hilfe brauchen.

Koproduktion ORF/ZDF