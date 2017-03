Die Barbara Karlich Show Lieber heute gut leben als für morgen sparen

Patrick, 20, Unternehmer im Onlinemarketing und Finanzbereich aus Wien,

hat nach der Schule eine Lehre als KFZ-Mechaniker abgeschlossen, wusste aber bald, dass er mehr erreichen will. "Ich war immer schon zielstrebig. Erfolg ist planbar", ist er überzeugt und benennt seine Wünsche. "Ich will einmal reich und berühmt werden und ein Jetset-Leben führen." Patrich trainiert regelmäßig im Fitnesscenter und nahm mit 18 Jahren bei den "Mister-Universe-Junior"-Wahlen in England teil, die er auch gewann. Ihm ist auch der richtige Umgang mit Geld wichtig: "Im Gegensatz zu anderen jungen Leuten lege ich mein Geld bewusst an, denn ich will auch in Zukunft abgesichert sein."