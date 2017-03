Thema

Vor fünf Jahren haben zwei Wienerinnen, die Jahre im berüchtigten Kinderheim am Wilhelminenberg verbringen mussten, einen Stein ins Rollen gebracht. Sie erzählten – auch in THEMA – von Misshandlungen durch Erzieherinnen und Missbrauch durch Erzieher und andere Männer. Sylvia Vacek hat das auch erlebt. "Ich wusste lange nicht, wer ich bin. Nur, dass ich ein Heimkind und nichts wert bin.

Und dass man mir nicht glaubt", sagt Sylvia Vacek, die den Mut ihrer ehemaligen Mitbewohnerinnen, an die Öffentlichkeit zu gehen, bewundert. Damit hat die Aufarbeitung der Missstände in den österreichischen Kinderheimen in den 60er und 70er Jahren begonnen. An 6600 ehemalige Heimkinder wurden mittlerweile Entschädigungen ausgezahlt. Nun sollen sie auch eine zusätzliche Pension von 300 Euro pro Monat bekommen. Eva Kordesch berichtet.