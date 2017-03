Sturm der Liebe Teil 2646

Für Clara ergibt sich eine großartige Chance, sich in der Modewelt zu etablieren! Werner erwägt, die Organisation der Bayerischen Fashion Awards an den Fürstenhof zu holen. Der Sieger darf an der Fashion Week in Berlin teilnehmen. Um vor der Jury eine perfekte Performance abzuliefern, wendet sich Clara hilfesuchend an Adrian. Fabien traut seinen Augen kaum, als er zufällig Zeuge pikanter Vorfälle wird. Indes scheint Friedrichs Charmeoffensive bei Charlotte endlich die gewünschte Wirkung zu erzielen.