Anfang 2015 wurden auch der Gemeinde Berndorf bei Salzburg Flüchtlinge zugeteilt. Der Bürgermeister ging die Sache offensiv an und bereitete mit einer Informationsveranstaltung seine Gemeindebürger darauf vor. In der Folge bildete sich eine Gruppe von Freiwilligen, die den Neuankommenden vom ersten Tag an helfen wollte. Dabei wurden aber keine großen Konzepte entwickelt, sondern jeder brachte seine eigene Idee ein und war sie noch so klein: vom gemeinsamen Spazierengehen bis hin zu einem Einkaufskorb für die Geflüchteten. Eine wesentliche Rolle spielte dabei die damals 21jährige Helferin Natalie Haas. Tatjana Koren berichtet.



Bildungschancen für Migranten Die statistischen Zahlen bestätigen nachdrücklich: Nach 50 Jahren Migrationsgeschichte sind Schülerinnen und Schüler aus zugewanderten Familien in den höheren Bildungsgängen auffallend unterrepräsentiert. Warum so viele von ihnen am Bildungsweg scheitern bzw. nach der Pflichtschule nicht weiterkommen hat Mehmet Akbal recherchiert. Einer der wichtigsten Gründe scheint die mangelnde Chancengleichheit zu sein. Auch deswegen wurde vor 7 Jahren die Neue Mittelschule eingeführt. Welche Vorteile die Ganztagschule Migrantenkindern bringen würde, darüber sprach Kollege Akbal mit Bildungsministerin Sonja Hammerschmid.

Hunger nach Bildung Die Startbedingungen für einen Bildungsweg von Migranten- bzw. Flüchtlingskindern sind, verglichen mit jenen von alteingesessenen österreichischen Jugendlichen, meistens erschwert. Umso bemerkenswerter ist es also, wenn sich immer wieder Jugendliche finden, die unbeirrt ihren Weg zur Matura oder zum Universitätsstudium finden. So auch Nour Laili, die vor zwei Jahren aus Syrien flüchtete. Nach großen Anstrengungen ist die 17jährige Schülerin nun in ein Wiener Gymnasium aufgenommen worden. Jetzt denkt sie bereits an ihren Bildungsweg nach der Matura. Mit ihr hat Dalibor Hýsek gesprochen.

