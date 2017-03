2015 war Bartabas erstmals mit seiner Kompanie bei der Mozartwoche zu Gast, um Mozarts Kantate "Davide penitente" in der Felsenreitschule in Szene zu setzen, nun widmet er sich Mozarts Meisterwerk der Sakralmusik. Die sogenannten "Rossballette", also das Zusammenspiel von Musik und tanzenden Pferden, blicken vor allem in Österreich auf eine bis ins 17. Jahrhundert reichende Tradition zurück. Das Requiem als Choreografie für Pferde stützt sich allerdings auch auf den Gedanken, dass in den Überlieferungen vieler Kulturen Pferde die Seelen der Verstorbenen ins Jenseits geleiten.