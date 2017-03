Zurück zur Natur Hartbergerland

Maggie Entenfellner fährt diesmal mit einer Kutsche durch die Oststeiermark. Neben ihr am Bock: Rudi Allmer, ein waschechter "Schlosskutscher", die beiden erkunden das Hartberger Land.

Besucht wird Karl Maierhofer, ein leidenschaftlicher Sammler, der z.B. aus alten weggeworfenen Werkzeugen neue Kunstschätze bastelt. Hinter einem unscheinbaren Garagentor verbirgt sich eine riesige und ungewöhnliche Pilzzucht, die mittlerweile vom Hobby zum Beruf von Thomas Pfister geworden ist. Eine Besonderheit ist auch das Freilandgehege für Schweine von Norbert Hackl. Hier kommen auch die Ferkel im Freien zur Welt und verbringen ihr ganzes Leben in der Natur.

Und weil die Region für ihren Apfelreichtum und ihre Hausmannskost berühmt ist, wird in der Sendung gezeigt, wie man ein so genanntes "Apfellandschnitzel" zubereitet.