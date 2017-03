Zweiter und letzter Teil: Königliche Gärten an der Nordsee (2) Auf Kreuzfahrt mit dem Biogärtner (2/2)

Im zweiten Teil der Reise mit dem Fernsehtraumschiff MS Deutschland geht es für Karl Ploberger in die Niederlande und nach England. Mit dem Fahrrad erkundet er Amsterdam mit seinen vielen Kanälen, den Grachten und repräsentativen Bürgerhäusern. Von außen betrachtet möchte man kaum vermuten, welch prachtvolle Gärten sich dahinter verbergen.

Das Haus der Adelsfamilie Van Loon befindet sich in der Keizersgracht, 1960 wurde es in ein Museum umgewandelt und zeigt in seinen historischen Räumen Möbel und Gemälde aus verschiedenen Jahrhunderten sowie eine Silber- und Porzellansammlung. Hinter dem Haus erstreckt sich ein prachtvoller Garten, Besitzerin Martine Labouchere-Van Loo, Hofdame der ehemaligen Königin Beatrix, empfängt Karl Ploberger in diesem versteckten Paradies. Ursprünglich wurde in den Gärten Obst und Gemüse angebaut, bald wurden daraus ornamentale Gärten, Statussymbol für die reichen Amsterdamer. Bevor es zurück aufs Schiff geht, steht noch ein Besuch am Blumenmarkt auf dem Programm.

Am nächsten Tag legt die MS Deutschland im Hafen von Greenwich an. Im Park von Greenwich steht das Maritimmuseum, das Queen’s House und das Observatorium, in dem die Greenwich Mean Time festgelegt wurde. Danach geht es weiter in das hektische Treiben der Millionenmetropole London. Bei einer Schifffahrt auf der Themse kann man einen guten Überblick über die wichtigsten Wahrzeichen der Stadt gewinnen. Mit dem Taxi geht’s zum Piccadilly Circus und zum Buckingham Palace. Reiseleiterin Kathleen Winch erzählt, dass 1/3 der Stadt Grünfläche ist. Besonders beliebt sind die bunten „Hanging Baskets“, Blumenampeln, die von den einzelnen Gemeinden betreut werden.