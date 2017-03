Zeit im Bild

Erdogan droht im Streit mit den Niederlanden. Dazu eine Live-Schaltung nach Istanbul / FPÖ-Chef Strache zur Türkei in der ORF-Pressestunde / Massengrab im irakischen Mossul gefunden. Wie der IS gewütet hat / Nächste Runde bei den Schulautonomieverhandlungen / Bestbieter statt Billigstbieter. WIFO kritisiert Umsetzung / Wie Unternehmen und Polizei vor allem gegen Internet-Kriminelle vorgehen wollen / „Just call me God“ Österreich-Premiere im Konzerthaus