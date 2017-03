Erlebnis Österreich Die österreichische Titanic - Braunauer Segler auf den Spuren der österreichischen Seefahrt

Die Spuren der Geschichte der österreichischen Seefahrt führen nicht nur bis ins Polarmeer, nach Indien, China oder Japan - sie führen auch nach Braunau am Inn. Braunau ist damit der "Ausgangshafen" für eine Spurensuche segelbegeisterter Innviertler und Bayern, die in den letzten Jahren "Kurs genommen" haben auf die Geschichte und auf die Geschichten rund um die k.u.k. Seefahrer - ihre Leistungen, ihre Traditionen und ihre größten Niederlagen - dazu gehört auch der Untergang der "Linz", der "österreichischen Titanic" - vor genau 99 Jahren.

Im Mittelpunkt des stehen die Leistungen der österreichischen Seefahrt und das Gedenken an einen sinnlosen Seekrieg vor 100 Jahren.