Donna Leon: Das goldene Ei

Eine verzweifelte Mutter will ihren leidenden Sohn beim Selbstmord unterstützt haben. Der misstrauische Commissario Brunetti ( Uwe Kockisch ) wertet dieses Geständnis jedoch als Ablenkungsmanöver und nimmt ungeachtet aller Widerstände die Ermittlungen auf. Schwierigkeiten sind somit vorprogrammiert in der aktuellen, nach altbewährter Rezeptur zubereiteter Donna-Leon-Verfilmung.

Unter der bewährten Regie von Sigi Rothemund standen Uwe Kockisch als Commissario Guido Brunetti, Michael Degen als eitler Vorgesetzter Patta und Austro-Original Karl Fischer als loyaler Sergente Vianello für einen spannenden und an die Nieren gehenden neuen Fall von Krimipäpstin Donna Leon vor der Kamera. Film- und TV-Star Juliane Köhler ("Aimée & Jaguar") ist schlichtweg ergreifend in der Rolle einer verzweifelten Mutter, die zwischen ihrem Glauben und ihren Emotionen aufgerieben wird.

Inhalt

Ein junger, in seiner Entwicklung angeblich stark zurückgebliebener Venezier aus Brunettis Nachbarschaft verliert viel zu früh sein Leben. Wie seine Mutter Ana behauptet, habe ihr Sohn Davide sein Dasein als unerträglich empfunden und deshalb mit ihrer Hilfe den Freitod gewählt. Paola Brunetti kennt den Toten aber flüchtig und zweifelt ebenso wie der Commissario die Glaubwürdigkeit von Anas Geständnis an. Um ihrem Mann weitergehende Ermittlungen zu ermöglichen, entschließt sich Paola zu einer Falschaussage.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)