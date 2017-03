Die Bergretter Mit dem Rücken zur Wand (1)

Nach dem Tod seiner Verlobten stürzt sich Martin in die Arbeit. Wenn er schon Sarah nicht helfen konnte, will er wenigstens fremde Leben retten. An einem Steilhang ist eine Bärenexpertin in Bergnot geraten. Die Frau wollte Wildkameras überprüfen, um einen Bären auszukundschaften, der in besiedeltem Gebiet Schafe reißt. Kaum aus der Felswand geborgen, verschwindet sie bei der nächsten Erkundungstour spurlos. Eine blutverschmierte Jacke von ihr, die die Bergretter im Wald finden, lässt Böses erahnen.



(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / deutsch mit Bildbeschreibung)