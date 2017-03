Auf einem Trimm-Dich-Pfad im Steinbruch wird eine Joggerin erschlagen aufgefunden. Das Opfer ist erst vor drei Tagen aus Hamburg angereist, um gemeinsam mit ihrem Mann in Rosenheim Urlaub zu machen. Da sich in der Gegend derzeit ein Sittlichkeitsverbrecher herumtreibt, war die Frau womöglich einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ein Tatmotiv scheint aber auch ihr hoch verschuldeter Ehemann zu haben. Auf sie war eine hohe Lebensversicherung zu seinen Gunsten abgeschlossen.

Hauptdarsteller Igor Jeftic (Sven Hansen)

Andreas Giebel (Florian Prantl)

Tom Mikulla (Christian Lind)

Karin Thaler (Marie Hofer)

Max Müller (Michael Mohr)

Marisa Burger (Miriam Stockl)

Alexander Duda (Polizeichef Achtziger)

Diana Staehly (Patrizia Ortmann)

Harald Maack (Karl Hinrichs)

Regie Jörg Schneider