Vera. Das kommt in den besten Familien vor

Nina Fuchs: Als ihr Mann vor sechs Jahren plötzlich starb, stand mit ihren Drillingen von einem Tag auf den anderen alleine da. Wie sie mit diesem Schicksalsschlag umgehen lernte erzählt sie bei Vera. Tanja Bräutigam: Nach der Geburt des zweiten Kindes kümmerte sie sich bis zur Erschöpfung um ihre Familie. Eine fünfwöchige Auszeit in einer psychosomatischen Rehaklinik ermöglichte ihr den Rückweg ins Leben. Ulrike Wolf: Nach dem Tod ihres Mannes stand sie vor der Versteigerung ihres Gasthauses. Wirt Rupert Gangl half ihr in dieser Situation und eroberte auch ihr Herz.

Tanja Bräutigam ist Mutter von zwei Kindern. Die Aufgabe der Erziehung überforderte sie, obwohl sie als Geschäftsführerin stressige Situationen gewohnt war. Das Bild der perfekten Mutter führte dazu, dass sie sich keine Pausen gönnte. Der Schlafentzug war für sie am Schlimmsten und brachte sie an den Rand der Erschöpfung. In einer fünfwöchigen Auszeit in einer psychosomatischen Rehaklinik lernte sie, Grenzen zu ziehen, auf eigene Bedürfnisse zu hören und zu innerer Kraft zurückzufinden. An ihrer Seite Nina Petz, ein Eltern-Kids-Coach.