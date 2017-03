Bürgeranwalt

Unterschiedlicher Kostenersatz für Zahnfüllungen, Schicksal oder Arztfehler und in Sachen Pflegekosten haben wir nachgefragt, wer die jetzt im Fall von Frau R. übernimmt. Das sind die Themen der nächsten Sendung.

Haben Kinder in Wien Zahnprobleme, werden Kunststofffüllungen für ihre Zähne sofort von der Krankenkasse bezahlt. In Niederösterreich müssen Eltern für diese Behandlung ihrer Kinder aufkommen. Warum gibt es keinen einheitlichen bundesweiten Kostenersatz?

BEHÖRDEN-"PING PONG" WEGEN PFLEGEKOSTEN Nachgefragt

Frau R. ist seit Juni in einem Pflegeheim in Stegersbach untergebracht.



Sie hatte zwar die letzten Jahre im Burgenland gelebt, aber seit Jahrzehnten ihren Hauptwohnsitz in Wien. Weil sich sowohl der Fonds Soziales Wien als auch die Bezirkshauptmannschaft Güssing für nicht zuständig erklärten, musste ihr Sohn die "Heimkosten" der Mutter bezahlen. Wurde das Problem gelöst?