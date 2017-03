Zeit im Bild

Niederlande verweigern türkischem Minister die Einreise. EU bremst Zahlungen an Ankara. Dazu Liveberichte aus Brüssel / Mehr als 40 Tote bei Anschlag auf Pilger in Syrien / Terroralarm in Einkaufszentrum in Essen / Wie sicher sind Security-Mitarbeiter? / Die abgekühlten Beziehungen USA und Russland / Die Stimmung in der Krim nach der russischen Annexion / Lawinenabgänge in Österreich / Ausstellung zum 300. Geburtstag von Kaiserin Maria Theresia