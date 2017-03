Land und Leute

Das Wetter als Herausforderung – starke Wetterextreme setzen der Landwirtschaft immer mehr zu. Wir zeigen den richtigen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und wir besuchen eine Hinterglasmalerin im Burgenland. In Kärnten erkunden Schülerinnen den Nationalpark Hohe Tauern.

Katastrophen-Wetter: Große Herausforderungen für die Landwirtschaft

Später Schnee und Frost Ende April und Hagel in den Sommermonaten haben Österreichs Landwirten, vor allem Wein-, Obst- und Gemüsebauern, im vergangenen Jahr schlimm zugesetzt. Alleine in der Steiermark entstanden Frostschäden in Höhe von 125 Millionen Euro und haben viele Landwirte schwer getroffen – auch Christian Strempfl aus Pischelsdorf: Bei ihm wurden Kürbisse und der Mais, der als Grundlage für die Schweinezucht dient, massiv geschädigt.



Hilfe gab es für viele Betroffene von der Politik, vor allem aber auch von Versicherungsseite - für immer mehr Landwirte ein existenziell notwendiges Auffangnetz. Denn das Klima ist im Wandel, die Landwirtschaft muss sich auf langfristig weitreichende Veränderungen einstellen.



Kontakt:

Hagelversicherung

Dr. Mario Winkler

Lercheng. 3-5

1080 Wien



Manfred Sonnleitner

Bärnbach7

8311 Markt Hartmannsdorf



Christian Strempfl

Hartensdorf 3

Pischelsdorf



Wetterexperte

Albert Sudy

Klusemanng. 21

8053 Graz