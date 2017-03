Oben ohne Der Einbruch

In Anna Schnabels Bioladen wird eingebrochen. Sarah nimmt in Stöckelschuhen die Verfolgung auf und stellt einen Fußabdruck sicher, den sie der Polizei übergibt. Leider passt der Abdruck ausgerechnet zu Seyfi, den Sarah für unschuldig hält. Sarah nimmt die Ermittlung selbst in die Hand und hat bald einen Verdacht. Sie kann den Täter aber nur überführen, wenn alle Hausbewohner zusammenarbeiten.