heute leben

Eisriesenwelt | Mobiles Hospiz | Schreibmaschinendoktor | Frauenporträts: Maria Theresia in der Österreichischen Nationalbibliothek | Backen: Apfelstrudel im Glas | Lady Dianas Mode | Society: Isabella Großschopf | Cirque du soleil „Amaluna“ Premiere | Stargast: Cornelia Köndgen

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Unsere Außenreporterin Katrin Jenni ist heute beim Frühjahrsputz in der Eisriesenwelt im Tennengebirge bei Werfen in Salzburg dabei.

Schwerkranke Menschen haben oft nur mehr einen Wunsch: Die letzten Wochen oder Monate ihres Lebens zuhause, bei der Familie, in der vertrauten Umgebung zu verbringen. Das mobile Hospiz der Caritas Socialis macht das möglich: Die in palliativer Pflege speziell ausgebildeten diplomierten Krankenpfleger – und Schwestern besuchen die Patienten zuhause, sind rund um die Uhr erreichbar und helfen nicht nur bei der Linderung der körperlichen Schmerzen. Wir waren einen Arbeitstag lang mit dem mobilen Hospizteam dabei.

Beratungsstelle CS Hospiz Rennweg: 01/ 71753-3220. Dort werden alle Fragen beantwortet und auch die Aufnahmen geklärt. Es kann auch ein persönliches Beratungsgespräch in der CS oder vor Ort beim/ bei der PatientIn stattfinden.

Im Rahmen unserer zu Ende gehenden Porträt-Serie zum Internationalen Frauentag haben wir uns das Beste für den Schluss aufgehoben: Nämlich einen exklusiven Beitrag über die, wie viele sagen - mächtigste, multitaskingfähigste, innovativste Managerin und Politikerin die es je in Europa gegeben hat - Maria Theresia. Wir durften ihre Majestät mit der Kamera beim Besuch einer Ausstellung begleiten, die die Österreichische Nationalbibliothek zum 300. Geburtstag der Kaiserin ausgerichtet hat. Dass dabei die Generaldirektorin der Bibliothek für die Regentin höchstpersönlich Spalier gestanden ist, versteht sich von selbst.

Lady Diana hatte sich in modischer Hinsicht nichts vorschreiben lassen. Diana war für ihren exzellenten Modegeschmack bekannt und ihre Kleider gibt es jetzt zwei Jahre lang in der Ausstellung „Diana - her fashion story“ zu sehen. Auffallend: Handschuhe trug Diana nur selten. Sie wollte Hautkontakt mit den Menschen - ein glatter Verstoß gegen das royale Protokoll.