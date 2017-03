heute konkret

Durch die Sendung führt Münire Inam

Kletzenbrot, Tiroler Speck oder Beugel. Die Liste an österreichischen Spezialitäten ist lang. Damit kleine, regionale Produzenten in der mittlerweile globalen Lebensmittelbranche bestehen können, werden sie bei der Vermarktung ihrer Produkte unterstützt und dadurch für den Konsumenten sichtbar gemacht. So zumindest die Idee. Die Realität sieht momentan allerdings anders aus. Benedict Feichtner berichtet.

Starke Frauen am Land

Wir stellen in der Woche rund um den Weltfrauentag am 8. März einige besondere Frauen in den Mittelpunkt. Frauen, die trotz widriger Umstände immer noch ihr Geschäft am Leben halten und so auch einen wichtigen Beitrag zum Leben in den Gemeinden am Land leisten. Ernst Schwarz hat Ingrid Scharf besucht, die das gute alte Dorfgasthaus in der Oststeiermark noch am Leben erhält.